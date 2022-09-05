В Сургуте неизвестный вандал царапает машины с наклейками Z и V

Автомобилисты Сургута пожаловались, что их автомобили с наклейками Z и V подвергаются нападению неизвестного вандала.

Ночью на автомобилях появляются оскорбления и царапины, рассказал местный житель изданию URA.RU.

"Там ночью кто-то ходит, может, на работу, а по пути рисует на машинах или царапает их", — предположил он.

Правоохранители сообщили, что уже начали проверку по обращениям граждан и дадут комментарии после неё окончания.