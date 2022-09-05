Вертолёт Ми-8 МЧС России доставил состав поисково-спасательного отряда на Ключевскую сопку, сообщили ГУ МЧС России по региону.
Отряд ведёт поиски пропавших накануне туристов.
"В настоящее время спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3 300 м к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4 158 метров", — сообщили в ведомстве ТАСС.
Как подчеркнули в ГУ МЧС, доставить группу сразу на отметку, на которой, предположительно находятся туристы, невозможно.
Ранее в экстренных службах сообщили, что количество погибших возросло с шести человек до восьми. Предположительно, двое туристов живы.
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