Спасатели приземлились на камчатский Ключевской вулкан

Вертолёт Ми-8 МЧС России доставил состав поисково-спасательного отряда на Ключевскую сопку, сообщили ГУ МЧС России по региону.

Отряд ведёт поиски пропавших накануне туристов.

"В настоящее время спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3 300 м к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4 158 метров", — сообщили в ведомстве ТАСС.

Как подчеркнули в ГУ МЧС, доставить группу сразу на отметку, на которой, предположительно находятся туристы, невозможно.

Ранее в экстренных службах сообщили, что количество погибших возросло с шести человек до восьми. Предположительно, двое туристов живы.