Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан достигло восьми человек. Ранее сообщалось о шестерых жертвах.
Предварительно, шестеро из туристов погибли, упав с высоты. Сообщалось, что люди шли в связке.
"Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались", — сообщили в региональном правительстве РИА Новости.
Также в больницу доставили одного гида с переломом ноги и туриста в бессознательном состоянии. По факту гибели людей возбудили уголовное дело.
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