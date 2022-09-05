Число погибших при восхождении на камчатский вулкан выросло до восьми

Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан достигло восьми человек. Ранее сообщалось о шестерых жертвах.

Предварительно, шестеро из туристов погибли, упав с высоты. Сообщалось, что люди шли в связке.

"Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались", — сообщили в региональном правительстве РИА Новости.

Также в больницу доставили одного гида с переломом ноги и туриста в бессознательном состоянии. По факту гибели людей возбудили уголовное дело.