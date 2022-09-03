Следственный комитет по Хабаровскому краю проверит информацию, появившуюся в Сети, о том, что в посёлке Уктур до малолетних детей домогается 13-летний подросток. Местные жители сообщили, что на счету предполагаемого несовершеннолетнего педофила восемь жертв.
Кроме того, подростка обвиняют и в изнасилованиях, в том числе и собственной семилетней племянницы.
"Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится проверка о противоправных действиях 13-летнего мальчика. В ходе проверки следователями материалы будут направлены для решения вопроса о принятии мер профилактики по отношению к несовершеннолетнему", — сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Согласно информации, подросток потерял свой смартфон, который нашли местные жители. Проверив "мобильник", в нём обнаружили компрометирующие школьника фото и видео. Известно, что после прецедента, семья покинула посёлок, а жители сожгли их дом.
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