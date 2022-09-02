Советник главы Крыма Крючков: "Друзей всегда ждëм, врагов похороним"

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что крымские паблики в соцсетях заполнили фейковые фотографии взрывных устройств.

"Украинские диванные войска вкидывают их с подписями, мол, смотрите — это Симферополь, Севастополь или любой другой город. Цель — заставить нас нервничать. Не получится. Иммунитет. У нас начался бархатный сезон, созрел виноград. Море тёплое, вино вкусное. Друзей всегда ждëм, врагов похороним", — написал Крючков в соцсетях.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов оценил сумма ущерба после взрывов в Новофёдоровке и в посёлке Майском под Джанкоем в 700 миллионов рублей.