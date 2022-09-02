Восемь лет колонии получил 37-летний ранее судимый мужчина из Нижнекамска. Он украл джемпер и телефон у друга сестры. Об этом пишет inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.
Нижнекамец, находясь в своей квартире, тайно забрал имущество общей стоимостью в 6,5 тысячи рублей. Свою вину он полностью признал. В связи с этим суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.
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