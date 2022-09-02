Телефонные мошенники смогли выманить у 83-летней пенсионерки из Хабаровска все её накопления. Она была уверена, что дочь попала в ДТП и деньги нужны на лечение.
Преступники воспользовались давно известным сценарием. Поздно вечером хабаровчанке позвонила женщина, представившаяся дочерью. Она рассказала, что попала на дороге в аварию и получила серьёзные травмы, а врачи в больнице требуют денег за срочную операцию.
В телефонный разговор вмешался "доктор", который пояснил, что вопрос не терпит отлагательств, так как выбор стоит между жизнью и смертью.
Мошенникам пришлось уговаривать пенсионерку четыре часа, но в результате их замысел удался. Хабаровчанка отдала приехавшему "курьеру" все свои сбережения, пишет издание transsibinfo.com.
Потери денег можно было бы избежать, стоило лишь позвонить настоящей дочери и уточнить её самочувствие. Сейчас заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Германия предложила создать единую систему противовоздушной обороны.