Мошенники обманули 83-летнюю хабаровчанку на четыре миллиона рублей

Телефонные мошенники смогли выманить у 83-летней пенсионерки из Хабаровска все её накопления. Она была уверена, что дочь попала в ДТП и деньги нужны на лечение.

Преступники воспользовались давно известным сценарием. Поздно вечером хабаровчанке позвонила женщина, представившаяся дочерью. Она рассказала, что попала на дороге в аварию и получила серьёзные травмы, а врачи в больнице требуют денег за срочную операцию.

В телефонный разговор вмешался "доктор", который пояснил, что вопрос не терпит отлагательств, так как выбор стоит между жизнью и смертью.

Мошенникам пришлось уговаривать пенсионерку четыре часа, но в результате их замысел удался. Хабаровчанка отдала приехавшему "курьеру" все свои сбережения, пишет издание transsibinfo.com.

Потери денег можно было бы избежать, стоило лишь позвонить настоящей дочери и уточнить её самочувствие. Сейчас заведено уголовное дело по статье "Мошенничество".