В Котельниковском районе Волгоградской области сильный ветер и град разрушили кровли нескольких жилых домов. Из-за этого в районе введён режим ЧС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
На месте ЧП работают аварийные и коммунальные службы, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Германия предложила создать единую систему противовоздушной обороны.