В Волгоградской области ввели режим ЧС в одном из районов

В Котельниковском районе Волгоградской области сильный ветер и град разрушили кровли нескольких жилых домов. Из-за этого в районе введён режим ЧС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На месте ЧП работают аварийные и коммунальные службы, сообщили РИА Новости в ведомстве.