На вице-президента Аргентины чуть не совершили покушение: направил пистолет

На вице-президента Аргентины Кристину Киршнер чуть было не совершили покушение. Неизвестный наставил на политика пистолет, но полиция успела среагировать.

"Был задержан вооружённый человек, который пытался убить Кристину Киршнер около её дома", — сообщает Infobae.

Мужчина с оружием вышел из толпы на встрече с политиком около её резиденции. Сообщается, что Киршнер не пострадала. Мотивы несостоявшегося стрелка пока неизвестны.