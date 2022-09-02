На вице-президента Аргентины Кристину Киршнер чуть было не совершили покушение. Неизвестный наставил на политика пистолет, но полиция успела среагировать.
"Был задержан вооружённый человек, который пытался убить Кристину Киршнер около её дома", — сообщает Infobae.
Мужчина с оружием вышел из толпы на встрече с политиком около её резиденции. Сообщается, что Киршнер не пострадала. Мотивы несостоявшегося стрелка пока неизвестны.
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