В селе на севере Камчатки затопило жилые дома

Режим повышенной готовности ввели в селе Таловка на севере Камчатки из-за подтопления жилых домов.

Как сообщили в правительстве региона, из берегов вышла река Энычаваям.

"В селе введён режим повышенной готовности, он позволяет сегодня применять технику, расходовать определённые финансовые ресурсы на то, чтобы справиться со стихией", — говорится в сообщении.

Всего подтопило 13 жилых домов.