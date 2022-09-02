Режим повышенной готовности ввели в селе Таловка на севере Камчатки из-за подтопления жилых домов.
Как сообщили в правительстве региона, из берегов вышла река Энычаваям.
"В селе введён режим повышенной готовности, он позволяет сегодня применять технику, расходовать определённые финансовые ресурсы на то, чтобы справиться со стихией", — говорится в сообщении.
Всего подтопило 13 жилых домов.
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