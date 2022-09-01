В Нижнем Новгороде правоохранители проверят видео с продавщицей, которая скрутила ребёнка с аутизмом. Мама пострадавшего мальчика обратилась в полицию.
Как заявили в Главном управлении МВД по региону, ребёнок пройдёт судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой специалисты узнают степень тяжести вреда здоровью.
"Полицейские нашли участников конфликта, провели среди них и свидетелей опрос", — написали журналисты newsnn.ru.
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