Телефонные мошенники похитили у жителя Хакасии 250 тысяч рублей. Для этого злоумышленники попросили жертву отправить средства якобы на резервные счета.
"Звонившие сообщили мужчине, что на его имя неизвестные хотели взять заём, заявку на который, к счастью, отменил банк", — написали в newkhakasiya.online.
Россиянин поверил, что стал потерпевшим. После этого преступники назвали себя работниками Банка РФ и заставили жертву снять свои деньги, перевести их на специальные счета. По информации издания, сейчас мошенников разыскивают полицейские.
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