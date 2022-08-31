Мошенники заставили россиянина отправить 250 тысяч рублей на "резервные счета"

Телефонные мошенники похитили у жителя Хакасии 250 тысяч рублей. Для этого злоумышленники попросили жертву отправить средства якобы на резервные счета.

"Звонившие сообщили мужчине, что на его имя неизвестные хотели взять заём, заявку на который, к счастью, отменил банк", — написали в newkhakasiya.online.

Россиянин поверил, что стал потерпевшим. После этого преступники назвали себя работниками Банка РФ и заставили жертву снять свои деньги, перевести их на специальные счета. По информации издания, сейчас мошенников разыскивают полицейские.