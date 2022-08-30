В Приморье спасли глухонемого мужчину, застрявшего в ёмкости для мазута

Житель Приморья четыре дня не мог выбраться из ёмкости для мазута. Об этом рассказали местные журналисты.

По информации СМИ, длина нефтеналивного колодца составила семь метров. Чтобы выжить, глухонемой мужчина пил дождевую воду.

"Все дни он стучал и пытался кричать. Делал всё, чтобы люди его услышали", — написали в vostokmedia.com.

Как подчеркнули в издании, россиянина спасли. Сейчас он уже начал работать.