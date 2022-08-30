В Ильинском районе Пермского края задержали двоих заключённых, совершивших побег из колонии-поселения в Березниках. Об этом пишет издание properm.ru.
Иван Бельтюков и Алексей Тиунов отбывали наказание в ИК-38. Они сбежали ещё в субботу.
За побег им может грозить до 4 лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.