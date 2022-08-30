В Пермском крае задержали сбежавших из колонии двоих преступников

В Ильинском районе Пермского края задержали двоих заключённых, совершивших побег из колонии-поселения в Березниках. Об этом пишет издание properm.ru.

Иван Бельтюков и Алексей Тиунов отбывали наказание в ИК-38. Они сбежали ещё в субботу.

За побег им может грозить до 4 лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.