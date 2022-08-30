В Папуа — Новой Гвинее зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 балла

Лаборатории северо-западного побережья Папуа — Новой Гвинеи во вторник зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 балла, сообщили в Государственном геологическом бюро Австралии.

Как рассказали эксперты, очаг землетрясения располагался в 70 км севернее столицы региона Маданг, где проживает примерно 500 тысяч жителей. Специалисты уточняют, что толчки происходили на глубине 84 км.