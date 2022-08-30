Лаборатории северо-западного побережья Папуа — Новой Гвинеи во вторник зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 балла, сообщили в Государственном геологическом бюро Австралии.
Как рассказали эксперты, очаг землетрясения располагался в 70 км севернее столицы региона Маданг, где проживает примерно 500 тысяч жителей. Специалисты уточняют, что толчки происходили на глубине 84 км.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.