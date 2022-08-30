В Иркутской области произошло ощутимое землетрясение

В Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью в 5,1 балла. Согласно информации, "затрясло" этим утром, во вторник.

"Эпицентр — 16 километров от населённого пункта Большое Голоустное, озера Байкал. Интенсивность в эпицентре — 5,1 балла. Ощутимость в Иркутске, Иркутском и Шелеховском районах — до 3 баллов", — передаёт ГУМЧС региона.

Разрушений и пострадавших нет.