В Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью в 5,1 балла. Согласно информации, "затрясло" этим утром, во вторник.
"Эпицентр — 16 километров от населённого пункта Большое Голоустное, озера Байкал. Интенсивность в эпицентре — 5,1 балла. Ощутимость в Иркутске, Иркутском и Шелеховском районах — до 3 баллов", — передаёт ГУМЧС региона.
Разрушений и пострадавших нет.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.