На юго-востоке Москвы три человека погибли в аварии

На юго-востоке Москвы произошла авария, в результате которой скончались три человека. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

По информации ведомства, ДТП зарегистрировали ночью 29 августа на улице Братиславской. Водитель иномарки Chevrolet Cobalt, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, а затем наехал на препятствие.

Среди погибших — 19-летний автомобилист и два пассажира 40 и 30 лет. Ещё одной пассажирке, 16-летней девушке, потребовалась госпитализация.