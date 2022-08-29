На юго-востоке Москвы произошла авария, в результате которой скончались три человека. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
По информации ведомства, ДТП зарегистрировали ночью 29 августа на улице Братиславской. Водитель иномарки Chevrolet Cobalt, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, а затем наехал на препятствие.
Среди погибших — 19-летний автомобилист и два пассажира 40 и 30 лет. Ещё одной пассажирке, 16-летней девушке, потребовалась госпитализация.
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