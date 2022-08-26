Власти Энергодара: ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской АЭС

Представители администрации Энергодара рассказали о новой атаке украинских военных на Запорожскую АЭС.

По данным чиновников, ВСУ нанесли по станции артиллерийский удар. В результате обстрела солдаты не повредили ключевые узлы АЭС.

"Сегодня было зафиксировано четыре попадания в район хранилища радиоактивных изотопов", — заявили в пресс-службе администрации.

Также политики сказали, что специалисты станции не обнаружили загрязнения. Радиационный фон соответствует норме.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о риске возникновения аварии на Запорожской АЭС при текущих условиях.