Представители администрации Энергодара рассказали о новой атаке украинских военных на Запорожскую АЭС.
По данным чиновников, ВСУ нанесли по станции артиллерийский удар. В результате обстрела солдаты не повредили ключевые узлы АЭС.
"Сегодня было зафиксировано четыре попадания в район хранилища радиоактивных изотопов", — заявили в пресс-службе администрации.
Также политики сказали, что специалисты станции не обнаружили загрязнения. Радиационный фон соответствует норме.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о риске возникновения аварии на Запорожской АЭС при текущих условиях.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.