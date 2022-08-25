Украинские беженцы в Крыму извинились за пожелания смерти россиянам

Украинским беженцам, которых приютили на полуострове Крым, пришлось извиняться за видеоролик, записанный в День независимости Украины.

Двое молодых украинцев, отдыхающих в Крыму, решили с размахом отметить национальный праздник своей родины. 24 августа возле посёлка Черноморское они записали видео с поздравлениями, в котором зачитали националистические лозунги. Среди прочего юноша и девушка пожелали "смерти Российской Федерации".

Уже сегодня авторы видео были задержаны правоохранительными органами. Желая избежать наказания, молодые люди в слезах просили прощения за нецензурные выражения в адрес "президента Российской Федерации и граждан России". Стоит отметить, что вместе с парнем свои извинения принесла и его мать.