В Москве в массовой драке приняли участие свыше 20 человек. Все они были доставлены в полицию.
Конфликт между сотрудниками частного охранного предприятия и работниками организации, арендующей складские помещения произошёл в среду вечером на 2-й Магистральной улице.
Сообщается, что в ходе потасовки пострадал один человек, однако изначально пострадавших было семеро. Всего в драке принимал участие 21 человек.
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