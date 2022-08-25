Более 20 человек доставили в полицию после драки в Москве

В Москве в массовой драке приняли участие свыше 20 человек. Все они были доставлены в полицию.

Конфликт между сотрудниками частного охранного предприятия и работниками организации, арендующей складские помещения произошёл в среду вечером на 2-й Магистральной улице.

Сообщается, что в ходе потасовки пострадал один человек, однако изначально пострадавших было семеро. Всего в драке принимал участие 21 человек.