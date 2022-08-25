Школьница из Волгограда четыре года прожила со швейными иголками в колене

Волгоградские врачи обнаружили обломки швейных иголок в ноге 14-летней школьницы. Девочка на протяжении четырёх лет мучилась от боли.

В областной больнице объяснили, что в 10 лет школьница упала на игольницу, но не стала рассказывать об этом родителям, так как боялась, что её поругают. В результате боль в колене усиливалась и мешала девочке ходить.

После проведённой операции школьница чувствует себя хорошо, но долгое нахождение игл в суставе вызвало воспаление, поэтому необходима реабилитация, передаёт novostivolgograda.ru.