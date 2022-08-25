Волгоградские врачи обнаружили обломки швейных иголок в ноге 14-летней школьницы. Девочка на протяжении четырёх лет мучилась от боли.
В областной больнице объяснили, что в 10 лет школьница упала на игольницу, но не стала рассказывать об этом родителям, так как боялась, что её поругают. В результате боль в колене усиливалась и мешала девочке ходить.
После проведённой операции школьница чувствует себя хорошо, но долгое нахождение игл в суставе вызвало воспаление, поэтому необходима реабилитация, передаёт novostivolgograda.ru.
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