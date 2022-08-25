Под снарядами украинских боевиков в ДНР погибли четыре мирных жителя, рассказали в Штабе теробороны республики.
"В результате обстрелов ВСУ погибли четыре человека и еще 14 мирных жителей получили ранения", — гласит официальное сообщение ведомства.
Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ в Горловке погибла женщина и двое её детей.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.