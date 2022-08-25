Украинские боевики за сутки убили четырёх мирных жителей в ДНР

Под снарядами украинских боевиков в ДНР погибли четыре мирных жителя, рассказали в Штабе теробороны республики.

"В результате обстрелов ВСУ погибли четыре человека и еще 14 мирных жителей получили ранения", — гласит официальное сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ в Горловке погибла женщина и двое её детей.