Под обстрелом украинских боевиков в Горловке погибла женщина, её дети ранены

Мэр Донецкого города Горловка сообщил, что под обстрелом ВСУ 25 августа погибла женщина и были ранены двое её детей.

"Увы, с утра у нас двое раненых деток и погибшая мама. Обстрел города продолжается", — рассказал Иван Приходько в собственном Telegram-канале.

Киевский режим продолжает обстреливать мирные города Донбасса и засыпать улицы населённых пунктов, находящихся вдали от линии соприкосновения, противопехотными минами.