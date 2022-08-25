Мэр Донецкого города Горловка сообщил, что под обстрелом ВСУ 25 августа погибла женщина и были ранены двое её детей.
"Увы, с утра у нас двое раненых деток и погибшая мама. Обстрел города продолжается", — рассказал Иван Приходько в собственном Telegram-канале.
Киевский режим продолжает обстреливать мирные города Донбасса и засыпать улицы населённых пунктов, находящихся вдали от линии соприкосновения, противопехотными минами.
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