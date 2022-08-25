Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Пётр Акопов: в Германии убеждены, что Европа сильнее России
Три человека пострадали в результате массовой драки в Краснодарском крае
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из HIMARS
Боевики ВСУ сбежали при наступлении "Отважных", оставив позиции и патроны НАТО
Global Times: Тайвань вступил в опасную фазу конфронтации с Китаем
Украинские боевики за сутки убили четырёх мирных жителей в ДНР
Депутат бундестага Шмидт: украинские беженцы — вызов немецкому обществу
CNN: чем дольше длится конфликт на Украине, тем меньше запасов оружия у ВСУ
Депутат Госдумы Бурлаков: нужно ограничить скорость электросамокатов для детей

Под обстрелом украинских боевиков в Горловке погибла женщина, её дети ранены

Происшествия

Мэр Донецкого города Горловка сообщил, что под обстрелом ВСУ 25 августа погибла женщина и были ранены двое её детей.

"Увы, с утра у нас двое раненых деток и погибшая мама. Обстрел города продолжается", — рассказал Иван Приходько в собственном Telegram-канале.

Киевский режим продолжает обстреливать мирные города Донбасса и засыпать улицы населённых пунктов, находящихся вдали от линии соприкосновения, противопехотными минами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин
Популярное
Силовые структуры
NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км

Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.

NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км
NetEase: пророчество Путина о тяжёлых временах в США начинает сбываться
Мир. Новости мира
NetEase: пророчество Путина о тяжёлых временах в США начинает сбываться
Силовые структуры
Киев напуган созданием и боевым слаживанием одесской бригады
Мир. Новости мира
Кедми о новом пакете военной помощи США Киеву: "Пусть производят"
Любовь Степушова Латвия замыслила "изоляцию русских от общества" в гетто Любовь Степушова Анжела Якубовская Максим Никулин: дед о войне ничего не рассказывал, уходил от ответов Анжела Якубовская Андрей Николаев Зеленский готов к миру? О результатах переговоров во Львове Андрей Николаев
Мир. Новости мира
Власти Турции: Крым должен перейти к Украине в случае подписания соглашения с РФ
Силовые структуры
Подоляка: ВС РФ быстро и без потерь взяли самую мощную линию обороны ВСУ
Союзные силы нанесли удары по военным целям ВСУ в нескольких областях
Мир. Новости мира
Союзные силы нанесли удары по военным целям ВСУ в нескольких областях
Последние материалы
Школьник из Бельгии облетел Землю за штурвалом самолёта всего за пять месяцев
IL Fatto Quotidiano: папа Римский недоволен давлением Зеленского по повестке СВО
Вместо фильмов из США и ЕС в кинотеатрах появятся картины из неевропейских стран
Аналитик The Spectator: самое слабое звено в украинском конфликте — Запад
Депутат бундестага Греммельс допустил полную заморозку "Северного потока-2"
Дудчак о предложении Разумкова воровать российский газ: это выгодно США
Более 100 тысяч жителей ЛНР получат социальные выплаты в августе
Экс-президент Украины Ющенко: Путин уже проиграл, но мы ещё не выиграли
Полянский: треть выступления Зеленского на Совбезе ООН пропала из-за помех
В России может появиться уголовная ответственность за поджог леса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников