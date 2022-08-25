Муж избивал до полусмерти: соседи о подозреваемой в убийстве Дугиной

Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк не общалась с матерью, а муж постоянно распускал руки и бил "смертным боем", рассказали соседи.

"С мужем она разошлась, он её чуть ли не инвалидом сделал. Так побил, что у нее гематома в голове образовалась, операцию делали, — цитирует соседку Донецкое агентство новостей. — Как можно убить человека? Ты же сама мать! У неё такой сын хороший, спортсмен".

Все, кто тесно общались с Вовк в Мариуполе заявили, что Наталья всегда производила приятное впечатление и родные с друзьями "в шоке" от происходящего.