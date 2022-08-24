Во взорванной машине погибшего главы ВГА Михайловки была его приёмная дочь

По словам члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова, приёмная дочь главы военно-гражданской администрации (ВГА) посёлка городского типа Михайловка Ивана Сушко в момент подрыва находилась в автомобиле. Сушко отвозил девочку в детский сад.

"По счастливой случайности ребёнок выжил и не получил критических ранений", — написал он в своём Telegram-канале.