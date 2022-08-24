Тверской суд Москвы заочно арестовал немецкого бизнесмена Кройхера

Тверской суд Москвы заочно арестовал директора компании Winterberg Group Фабиана Кройхера по делу о злоупотреблении полномочиями. Бизнесмену грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Кройхер является третьим фигурантом в мошеннических операциях с акциями каршеринговой фирмы BelkaCar. Два первых участника уже арестованы, передаёт РИА Новости.