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Тверской суд Москвы заочно арестовал немецкого бизнесмена Кройхера

Происшествия

Тверской суд Москвы заочно арестовал директора компании Winterberg Group Фабиана Кройхера по делу о злоупотреблении полномочиями. Бизнесмену грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Кройхер является третьим фигурантом в мошеннических операциях с акциями каршеринговой фирмы BelkaCar. Два первых участника уже арестованы, передаёт РИА Новости. 

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Автор: Мария Карева
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