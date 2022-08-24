В Норильске после гибели подозреваемого в попытках изнасилования возбуждено дело

Следователи завели уголовное дело после гибели 23-летнего подозреваемого в двух попытках изнасилования в Норильске.

В пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что студент совершил самоубийство в помещении для курения, куда его сопроводил оперуполномоченный полиции.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников ОМВД России по Норильску в связи с гибелью подозреваемого в совершении тяжких преступлений", — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, 23-летний студент пытался изнасиловать двух женщин в возрасте 44 и 55 лет, одна из них оказалась в больнице.