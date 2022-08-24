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Минобороны: США ударили по сирийскому Дейр-эз-Зоре по приказу Байдена

Происшествия

Вооружённые силы США нанесли удар по сирийскому городу Дейр-эз-Зоре, сообщили в Пентагоне.

Согласно информации, приказ об обстреле дал лично президент США Джо Байден.

Целью удара были объекты, якобы связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), которые дислоцируются в сирийском Дейр-эз-Зоре.

*Запрещенная в РФ организация

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Автор: Екатерина Широкова
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