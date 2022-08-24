В Бурятии произошла утечка соляной кислоты

На станции Таксимо в Бурятии произошла утечка соляной кислоты. Железнодорожный контейнер перевозил 20 бочков по 200 литров опасного вещества и следовал из Уфы в Нерюнгри.

"К ликвидации последствий аварии привлечены работники пожарной части. Чтобы предотвратить распространение паров кислоты, контейнер облили водой, отцепили от основного состава и отбуксировали на безопасное расстояние", — пишет "Восток-Телеинформ".

По факту инцидента Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.