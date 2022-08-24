Три корабля сорвало с якоря у берегов Сахалинской области. На борту в общей сложности находятся 54 человека.
"Дрейфуют три судна. На борту порядка 54 человек", — сообщил собеседник ТАСС.
Региональные экстренные службы передают, что речь идёт о двух баржах и катере в Татарском проливе. На помощь морякам выехали спасатели.
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