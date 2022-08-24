Более 50 моряков в опасности из-за срыва трёх кораблей с якоря у Сахалина

Три корабля сорвало с якоря у берегов Сахалинской области. На борту в общей сложности находятся 54 человека.

"Дрейфуют три судна. На борту порядка 54 человек", — сообщил собеседник ТАСС.

Региональные экстренные службы передают, что речь идёт о двух баржах и катере в Татарском проливе. На помощь морякам выехали спасатели.