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Росгидромет: дожди не смогут потушить пожары в Рязанской области

Происшествия

Кратковременные дожди в Центральном федеральном округе на этой неделе ожидаются лишь на севере, до Рязанской области, где бушуют пожары, циклон может не дойти.

"В районе Рязани никаких дождей пока не видно… Во второй половине недели на севере, северо-востоке Центрального федерального округа могут пройти дожди, но небольшие", — пояснили специалисты Росгидромета РИА Новости.

Как подчеркнули специалисты, локальные и кратковременные дожди не смогут потушить пламя.

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Автор: Екатерина Широкова
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