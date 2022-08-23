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Российские правоохранители предотвратили теракт в Бердянске

Происшествия

В Бердянске украинские спецслужбы пытались совершить террористический акт в общественном месте. Российские правоохранители предотвратили преступление и задержали злоумышленника, который дал признательные показания.

Российские правоохранители предотвратили теракт в Бердянске

Задержанный оказался гражданином Украины Виталием Расторгуевым. На допросе он признался, что собирался взорвать самодельное взрывное устройство 16 июля на городском мероприятии. Расторгуев заложил бомбу под машину, на которой должны были ехать сотрудники военно-гражданской администрации Сауленко и Боровко. По словам задержанного, целью была не ликвидация указанных людей, а взрыв припаркованного автомобиля, конечным пунктом назначения которого должна была стать площадь с мирными жителями. Выбор транспортного средства был не случайным: машину сотрудника региональной администрации не проверяли при въезде на массовые акции. Чтобы активировать бомбу, достаточно было позвонить на определенный номер. Осуществив теракт, Расторгуев должен был отправить фотографии куратору из Службы безопасности Украины.

"С начала специальной операции нам начали прививать чувство ненависти к жителям России и обучали использовать самодельные взрывные устройства", — цитирует задержанного РИА Новости.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на территории порта Бердянска обнаружено несколько взрывоопасных предметов.

 

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Автор: Игорь Рябов
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