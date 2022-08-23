Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о покушении на 58-летнего замглавы департамента внутренней политики Игоря Телегина.
"Он жив и здоров", — подчеркнул Стремоусов, слова которого приводит РИА Новости.
По информации чиновника, злоумышленники пытались взорвать самодельное устройство и убить Телегина в машине. Предположительно, действовали местные диверсанты.
Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщал о неудачной попытке ликвидировать мэра Мариуполя Константина Иващенко.
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