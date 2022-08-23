В центре Донецка зафиксировали прямое попадание украинского снаряда в многоквартирный дом. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, под обстрелом сейчас находится район торгового центра Green Plaza.
"Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе", — отметил Кулемзин.
Как пояснил мэр города, в общей сложности ВСУ выпустили по этому району больше 10 снарядов калибром 155 миллиметров. По предварительным данным, среди мирных жителей есть погибшие и раненые.
Кроме того, Кулемзин подчеркнул: эксперты зарегистрировали попадания снарядов ВСУ в здания, которые расположены в районе проспекта Маяковского и бульвара Пушкина.
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