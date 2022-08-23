В центре Донецка зафиксировали прямое попадание снаряда в многоквартирный дом

В центре Донецка зафиксировали прямое попадание украинского снаряда в многоквартирный дом. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, под обстрелом сейчас находится район торгового центра Green Plaza.

"Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе", — отметил Кулемзин.

Как пояснил мэр города, в общей сложности ВСУ выпустили по этому району больше 10 снарядов калибром 155 миллиметров. По предварительным данным, среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Кроме того, Кулемзин подчеркнул: эксперты зарегистрировали попадания снарядов ВСУ в здания, которые расположены в районе проспекта Маяковского и бульвара Пушкина.