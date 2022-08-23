Губернатор Ульяновской области назвал причину крупного ДТП: сердечный приступ

Причиной крупного ДТП в Ульяновской области мог стать сердечный приступ у водителя фуры. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

Напомним, в воскресенье на трассе в Ульяновской области случилась крупная авария, в которой погибли 16 человек. По данным УМВД, водитель большегруза не смог вовремя затормозить и врезался в автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.