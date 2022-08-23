МЧС России локализовали природный пожар в Каменском лесничестве Ростовской области на 54 гектарах.
Пожар начался днём в понедельник. К вечеру огонь охватил около 10 гектаров, а через час площадь возгорания выросла вдвое.
Утром во вторник пожар был локализован на 54 гектарах. В тушении принимают участие 177 человек и 50 единиц техники, в том числе вертолёты и пожарный поезд.
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