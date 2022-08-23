Клишас: не имеет значения, в каком подразделении ВСУ служила Наталья Вовк

Информация о том, в каком именно подразделении ВСУ проходила военную службу Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, не имеет значения в контексте преступления. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас.

По его мнению, любой человек, который поддерживает неонацистский киевский режим, нарушает закон. Сенатор счёл странными споры в социальных сетях о том, где служила Вовк.

"Так называемые Вооружённые силы Украины — преступная организация", — отметил Клишас.

Ранее отец Натальи Вовк сообщил, что его дочь служила в украинской армии, однако не имеет отношения к националистическому батальону "Азов"*. Она ушла из ВСУ по состоянию здоровья, пояснил мужчина.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.