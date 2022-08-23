Наталья Вовк, являющаяся главной подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной, покидала Украину в роли беженки, рассказал её отец.
"В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом вернулась в Украину", — пояснил он РИА Новости.
Согласно заявлению ФСБ, именно Вовк являлась исполнителем теракта, в результате которого была убита российская журналистка Дугина. По мнению следствия, преступление было запланировано украинскими спецслужбами.
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