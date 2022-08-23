Отец подозреваемой в убийстве Дугиной: дочь уезжала в Европу как беженка

Наталья Вовк, являющаяся главной подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной, покидала Украину в роли беженки, рассказал её отец.

"В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом вернулась в Украину", — пояснил он РИА Новости.

Согласно заявлению ФСБ, именно Вовк являлась исполнителем теракта, в результате которого была убита российская журналистка Дугина. По мнению следствия, преступление было запланировано украинскими спецслужбами.