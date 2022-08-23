Отец подозреваемой в убийстве Дугиной: вроде служила в ВСУ, но не в "Азове"*

Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, действительно служила в украинской армии, но не имеет отношения к националистическому батальону "Азов"*, заявил её отец.

Как пояснил отец Вовк, она была вынуждена уволиться из армии по состоянию здоровья.

"Она служила не в "Азове"*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла", — пояснил собеседник РИА Новости. — Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли".

По его словам, кроме прочего, якобы Наталья Вовк никак не связана со спецоперацией на Украине и не принимала участия в боях.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.