В жилом районе на севере Москвы найден предмет, который похож на ручную гранату. На место вызваны сапёры. Об этом заявил представитель экстренных служб.
"Вблизи дома номер 8 на улице Прянишникова найден предмет, похожий на ручную гранату", — сказал он в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что территория около находки на данный момент огорожена, на место вызвали кинологов.
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