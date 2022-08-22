В жилом районе на севере Москвы обнаружили предмет, похожий на гранату

В жилом районе на севере Москвы найден предмет, который похож на ручную гранату. На место вызваны сапёры. Об этом заявил представитель экстренных служб.

"Вблизи дома номер 8 на улице Прянишникова найден предмет, похожий на ручную гранату", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что территория около находки на данный момент огорожена, на место вызвали кинологов.