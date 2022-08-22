В центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) сообщили, что убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной раскрыто. В ведомстве подчеркнули, что преступление было подготовлено и совершено спецслужбами Украины.
Исполнителем являлась некая Наталья Павловна Вовк. Гражданка Украины вместе с дочерью приехала в Россию 23 июля и арендовала квартиру в доме, где проживала Дугина. В день убийства Вовк находилась на фестивале "Традиция".
"После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулём которой находилась Дугина, 21 августа 2022 года Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию", — добавили в спецслужбе.
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