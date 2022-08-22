Два маленьких ребёнка трёх и пяти лет в Челябинске спрыгнули с балкона на третьем этаже, рассказал представитель ГУ МВД региона.
Все обстоятельства дела ещё предстоит установить, но уже известно, что малышей ночью оставили в одиночестве, они испугались и отправились на поиски матери. Дети не смогли открыть дверь в квартиру и решили прыгнуть балкона. По словам очевидцев, детсадовцы перед прыжком какое-то время звали маму.
После падения у детей были диагностированы травмы различной степени тяжести, сообщает портал kursdela.biz. Сейчас они вместе с матерью проходят обследование в больнице.
Как уточнили правоохранители, отец малышей не живёт с семьёй.
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