В Ульяновской области ввели режим ЧС из-за ДТП, в котором погибли 16 человек

Режим ЧС введён в Николаевском районе Ульяновской области в связи с аварией, жертвами которой стали 16 человек. Об этом пишет newizv.ru.

По информации издания, режим чрезвычайной ситуации муниципального характера начал действовать в воскресенье, 21 августа.

Эту информацию подтвердил руководитель Николаевского района Сергей Кузин.

Однако он отказался уточнять, для чего необходим данный режим.

Ранее сообщалось, что неподалёку от населённого пункта Прасковьино Ульяновской области зарегистрировали ДТП. На трассе М-5 столкнулись пассажирский микроавтобус и два большегруза. Предварительно удалось установить, что мужчина, который находился за рулём одной из фур, выехал на встречную полосу. В результате аварии два грузовых автомобиля зажали микроавтобус.

Оперативники выясняют все причины и обстоятельства смертельного ДТП. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.