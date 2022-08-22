Жительница Омска отдала 100 тысяч рублей незнакомцам, представившимся её родственниками. Об этом пишет gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
По информации издания, пенсионерке позвонил мужчина, в котором она узнала своего внука. Мошенник попросил пожилую женщину срочно передать ему деньги. Затем с омичкой связалась "дочь". Она подтвердила, что у "внука" пенсионерки действительно возникли большие проблемы.
Спустя некоторое время к пожилой женщине пришёл "курьер", которому она передала 100 тысяч рублей.
Только после этого омичка позвонила своим родственникам и поняла, что стала жертвой мошенников. Она обратилась за помощью к полицейским. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Оперативники пытаются найти "курьера", забравшего у пенсионерки все сбережения.
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