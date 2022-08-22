В Ставрополье неизвестный сообщил о минировании всех судов края

Все суды Ставропольского края были закрыты в понедельник 22 августа после того, как было получено анонимное сообщение о их минировании.

Такую информацию опубликовал ТАСС со ссылкой на главу Минераловодского городского округа Вячеслава Сергиенко.

"На электронную почту нашего городского суда поступило сообщение о минировании всех судов на территории Ставрополья", - передаёт слова чиновника информагентство.

По сообщению официальных лиц, правоохранительные органы вместе с кинологической службы уже проверяют все объекты, в отношении которых поступила угроза.