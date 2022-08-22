Все суды Ставропольского края были закрыты в понедельник 22 августа после того, как было получено анонимное сообщение о их минировании.
Такую информацию опубликовал ТАСС со ссылкой на главу Минераловодского городского округа Вячеслава Сергиенко.
"На электронную почту нашего городского суда поступило сообщение о минировании всех судов на территории Ставрополья", - передаёт слова чиновника информагентство.
По сообщению официальных лиц, правоохранительные органы вместе с кинологической службы уже проверяют все объекты, в отношении которых поступила угроза.
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