Двое работников следственного изолятора в Кемерове стали заложниками заключённых во время вечернего обхода камер. Согласно информации, осуждённые заблокировали выход и отказались выпускать сотрудников: мужчину и женщину.
"В результате проведённых мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал", — сказали в пресс-службе регионально ГУФСИН в беседе с ТАСС.
Как пояснили в ведомстве, для проведения переговоров и освобождения сотрудников СИЗО на место выехало руководство регионального главка ФСИН.
Согласно информации, в камере находилось восемь заключённых, все они осуждены по тяжким статьям. Что именно они требовали от руководства СИЗО, в ведомстве не уточнили.
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