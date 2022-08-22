В Кемерове освободили работников СИЗО, которых взяли в заложники заключённые

Двое работников следственного изолятора в Кемерове стали заложниками заключённых во время вечернего обхода камер. Согласно информации, осуждённые заблокировали выход и отказались выпускать сотрудников: мужчину и женщину.

"В результате проведённых мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал", — сказали в пресс-службе регионально ГУФСИН в беседе с ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, для проведения переговоров и освобождения сотрудников СИЗО на место выехало руководство регионального главка ФСИН.

Согласно информации, в камере находилось восемь заключённых, все они осуждены по тяжким статьям. Что именно они требовали от руководства СИЗО, в ведомстве не уточнили.