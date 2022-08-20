На Дунае всплыли нацистские корабли

Вторая по длине река в Европе в результате засухи обмелела настолько, что затонувшие в 1944-м году фашистские корабли с тоннами боеприпасов и взрывчатых вешеств оказались на поверхности Дуная.

Десятки нацистских кораблей сейчас возвышаются над водной гладью недалеко от сербского речного портового Прахово и представляют реальную опасность для судоходства.

«Немецкая флотилия оставила после себя большую экологическую катастрофу, которая угрожает нам, жителям Прахово», — сказал 74-летний Велимир Трайилович, пенсионер из Прахово, написавший книгу о немецких кораблях.

В марте правительство Сербии объявило тендер на спасение корпусов и вывоз боеприпасов и взрывчатых веществ. Стоимость операции оценивалась в 29 миллионов евро (30 миллионов долларов).