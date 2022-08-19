Жители Ростова-на-Дону получают сообщения о взрывных устройствах на улицах

Жители Ростова-на-Дону начали получать сообщения о том, что на улицах города якобы появились опасные взрывные устройства. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

По информации издания, рассылки проводятся в популярных мессенджерах. В родительских чатах взрослые пересылают друг другу изображение металлического устройства с проводами. При этом в сообщении отмечается, что на территории города нашли свыше десяти таких устройств. Теперь местные жители опасаются подходить к подозрительным предметам.

Ситуацию с электронными рассылками прокомментировали в региональном УМВД. Полицейские опровергли данные о том, что в Ростове-на-Дону найдены взрывные устройства.

"Сообщений об обнаружении опасных предметов в органы внутренних дел Ростова не поступало", — пояснили в министерстве.

Ранее стало известно, что специалисты Минстроя РФ признали Таганрог самым комфортным для жизни городом Ростовской области.