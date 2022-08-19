Жителя Ставрополья посадили в тюрьму за избиение ребёнка тяпкой

В Ставропольском крае огласили приговор мужчине, который издевался над своей 17-летней дочерью. Он был недоволен поведением подростка, поэтому регулярно избивал ребёнка. Многочисленные удары наносились по плечам и голове.

Также в качестве "наказания" мужчина использовал тяпку. Молодая девушка зависела от родителя материально, поэтому не могла защититься.

"По данному факту завели уголовное дело, теперь суд приговорил тирана к трём годам заключения. Этот срок он проведёт в колонии общего режима", — передаёт newstracker.ru.