Недалеко от аэропорта Бельбек близ Севастополя средствами российского ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат.
Об успешной работе систем ПВО рассказал губернатор города Михаил Развозжаев. Он заверил, что удалось избежать жертв и разрушений.
"Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей "успешной" атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников", — дал совет россиянам Развозжаев.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами.
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