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Происшествия

Недалеко от аэропорта Бельбек близ Севастополя средствами российского ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

Об успешной работе систем ПВО рассказал губернатор города Михаил Развозжаев. Он заверил, что удалось избежать жертв и разрушений.

"Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей "успешной" атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников", — дал совет россиянам Развозжаев.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами.

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Автор: Елена Былкина
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